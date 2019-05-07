Глазьев отреагировал на слова Пескова о его публикации насчет переселенцев

Москва, , 17:01 — REGNUM Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев отреагировал на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который прокомментировал публикацию Глазьева о заселении Донбасса «жителями Земли обетованной». Соответствующее заявление Глазьев сделал сегодня, 7 мая, в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Глазьев в своём авторском блоге написал, что совершенно не исключает возможности массового переезда в Донбасс жителей «Земли обетованной», которые устали от перманентной войны на Ближнем Востоке. Под «Землей обетованной» обычно понимается территория на Ближнем Востоке, которую сейчас занимает государство Израиль, а также Палестина, западная часть Иордании, часть Сирии и южный Ливан. В древности это место называлось Ханаан.

Когда журналисты спросили Пескова, что он думает на этот счет, представитель президента ответил, что высказывание Глазьева является его личным мнением и никак не обсуждалось в Кремле. Сам же Песков признался, что не знаком с блогерской деятельностью советника, поэтому не может о ней судить.

Глазьев решил отреагировать на слова Пескова.

«Я написал то, что написал, а каждый видит то, что хочет видеть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал советник.