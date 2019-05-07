Губернатора Калабрии подозревают в коррупции при госзакупках

Рим, , 17:01 — REGNUM Сотрудники прокуратуры подозревают целый ряд высокопоставленных чиновников региональной администрации Калабрии во главе с губернатором Марко Оливерио в нарушениях закона при проведение госзакупок, передает Il Fatto Quotidiano во вторник, 7 мая.

В прокуратуре подозревают, что губернатор и пятеро других чиновников создали преступное сообщество.

В числе объектов, в отношении которых госзакупки предположительно носили коррупционный характер, названы строительство больницы и музея в Козенце.