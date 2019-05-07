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ООН приветствует освобождение журналистов в Мьянме

Политика

В стране остаётся «очень тяжелая ситуация» со свободой слова

Женева, Швейцария, 7 мая 2019, 16:57 — REGNUM  Совет по правам человека (СПЧ) ООН приветствует освобождение властями Мьянмы журналистов Ва Лоне и Кьяу Со Оо, 7 мая передает агентство Reuters.

По словам представителя управления ООН Равины Шамдасани, освобождение журналистов — это «хорошие новости».

Тем не менее, в СПЧ отмечают, что журналисты Reuters «никогда не должны были быть осуждены» и в Мьянме остаётся «очень тяжелая ситуация» со свободой слова.

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Демократия и свобода слова в мире
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