ООН приветствует освобождение журналистов в Мьянме

Женева, Швейцария, , 16:57 — REGNUM Совет по правам человека (СПЧ) ООН приветствует освобождение властями Мьянмы журналистов Ва Лоне и Кьяу Со Оо, 7 мая передает агентство Reuters.

По словам представителя управления ООН Равины Шамдасани, освобождение журналистов — это «хорошие новости».

Тем не менее, в СПЧ отмечают, что журналисты Reuters «никогда не должны были быть осуждены» и в Мьянме остаётся «очень тяжелая ситуация» со свободой слова.

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