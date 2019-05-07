Контрнаступление боевиков в Сирии провалилось

Хама, Сирия, , 16:55 — REGNUM Джихадисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 6 мая вечером провели массированное контрнаступление в северной части провинции Хама. Целью этого контрнаступления было вернуть свои позиции, которые они потеряли в результате наступления Сирийской арабской армии в течение этого дня. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Джихадисты изначально сумели вернуть ключевую вершину холма Таль-Усман. Однако не смогли ее удержать и опять отступили после быстрой атаки правительственных сил. В ходе контратаки исламисты понесли тяжелейшие потери от ракетно-артиллерийского огня сирийской армии.

Военный источник издания также сообщил, что информация оппозиционных новостных ресурсов о якобы больших невозвратных потерях сирийских военных в ходе этих боев в количестве 77 человек является недостоверной.

Джихадисты, вероятно, предпримут и другие контратаки, чтобы отбить вершину Таль-Усман. Высота расположена вдоль их основного маршрута снабжения из Кафр-Набудеха и Калат-аль-Мадика.