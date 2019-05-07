В Таджикистане впервые за последние годы разрешили «Бессмертный полк»

Душанбе, , 16:52 — REGNUM Правительство Таджикистана впервые за несколько лет официально разрешило провести в Душанбе акцию «Бессмертный полк». Об этом сегодня, 7 мая, сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на главу Россотрудничества в Таджикистане Михаила Вождаева.

Акция пройдет в Душанбе 9 мая. В 10 часов утра колонна соберется на аллее по улице Шотемура. Ориентиром стало здание кукольного театра.

Вождаев пригласил всех желающих присоединиться к шествию «Бессмертный полк» и принести портреты своих дедов, прадедов и родственников, воевавших в Великой Отечественной войне.

По его словам, Душанбе украшен к 9 мая. На зданиях висят плакаты в честь Дня Победы.

Напомним, что еще 2 мая заявка на проведение акции «Бессмертный полк» на территории Таджикистана, поданная в МИД Таджикистана посольством России совместно с представительством Россотрудничества в Таджикистане, находилась на стадии рассмотрения.

Отметим, что в последние годы власти Таджикистана не давали официального разрешения на проведение шествия, аргументируя свой отказ тем, что не в состоянии обеспечить безопасность участниками шествия. Кроме того, звучало и то, что по исламским традициям нельзя носить портреты умерших людей. Однако, несмотря на это, таджикистанцы каждый год проводили шествие «Бессмертный полк», а сотрудники правоохранительных органов не препятствовали им.