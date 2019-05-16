Надеяться на евроскептиков России не стоит

Москва, , 02:07 — REGNUM Эксперты российских СМИ в большой своей части уповают на грядущие выборы в Европарламент как на переломный момент в отношении Евросоюза к России. Верна ли точка зрения, что «евроскептики», готовые потеснить «еврооптимистов» в ЕП, «развернут Европу к России», рассуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Надежды на дружбу или хотя бы взаимопонимание с ЕС особенно тешат в России тех, кто готов слиться с Европой почти на любых условиях — а раз так, то и к происхождению европейских политических групп, якобы готовых смилостивиться над Россией, эти российские политики и граждане особо не приглядываются. Но именно к нынешним «евроскептикам», независимо — «правым» или «левым», стоило бы приглядеться повнимательнее.

История уже знает пример, когда на европейской почве борьба «правых» националистов с «левыми» социалистами дала омерзительный гибрид национал-социализма, который принято сводить только лишь к его гитлеровскому варианту. Хотя его ответвлений было множество, и нынешние евросоюзовские «правые» во многом являются продолжателями проектов «запасных путей», которые создали фашисты. Поняв, что война проиграна, фашисты отступили, сохранив и финансы, и структуры.

Нынешний же ЕС во многом создан при их непосредственном участии. «Левые» политические силы в Европе курировались теми, кто мечтал превратить их в жупел против СССР (как пресловутые «Красные бригады») или приманку для отвлечения широких масс. Короче говоря, ни «левые», ни «правые» в нынешней Европе не собираются как-то особенно привечать Россию, разве что в качестве раздражающего фактора для США.

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