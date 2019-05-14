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В США жесткий закон о равенстве придаст сексуальной идеологии силу закона?

Политика

Из обзора католической прессы

В США жесткий закон о равенстве придаст сексуальной идеологии силу закона?
Diricia De Wet
ЛГБТ активистки

Ватикан, 14 мая 2019, 02:27 — REGNUM  Законопроект о равенстве, одобренный Юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США, называет спорным американское католическое издание Catholic News Agency; со стороны несогласных с этим биллем слышатся опасения о нанесении вреда религиозной свободе и правам совести. Что вызвало негодование критиков, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Законопроект запрещает «дискриминацию по признаку пола, сексуальной ориентации и гендерной идентичности в таких областях, как общественная инфраструктура, образование, федеральное финансирование, занятость, жилье, кредит и система присяжных заседателей». Среди критиков есть настороженность по поводу отсутствия в этом документе мер по защите совести, более того — высказывается предположение, что он умышленно радикален и нацелен на придание «сексуальной идеологии силу закона», причем такого, который выше законов природы и логики.

По мнению старшего научного сотрудника фонда «Наследие» Райана Андерсона, последствием закона станет жесткое отношение к приверженцам базовых представлений о полах — таких, например, что люди созданы мужчинами и женщинами, и что оба пола созданы друг для друга. Зато крупные корпорации этот законопроект поддерживают.

О других темах католической прессы читайте в статье Станислава Стремидловского «Почему католики должны ставить права трудящихся выше прав капитала».

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