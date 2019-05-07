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Афганские ВВС нанесли удары по нарколабораториям «Талибана» *

Политика

* «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 7 мая 2019, 16:48 — REGNUM  Военно-воздушные силы Афганистана нанесли удары по нарколабораториям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарах, 7 мая передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению властей, в результате операции в округе Баква были уничтожены 68 нарколабораторий и убиты не менее 150 боевиков. Власти провинции заявляют, что в результате ударов также погибли не менее 45 гражданских лиц.

«Гражданские лица были наняты (боевиками) для работы в их лабораториях по производству героина и, к сожалению, также убиты во время воздушных ударов», — сообщил журналистам губернатор округа Абдул Гафур Муджахид.

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