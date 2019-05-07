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Американский БПЛА-шпион был замечен у берегов Крыма

Политика

Полеты американских самолетов-шпионов у российских рубежей стали регулярными

Американский БПЛА-шпион был замечен у берегов Крыма
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Слежка

Москва, 7 мая 2019, 16:43 — REGNUM  Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США был замечен у берегов Крыма в небе над Черным морем. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Стратегический БПЛА с бортовым номером 112 048 вылетел с базы морской авиации на острове Сицилия. В 13:00 по московскому времени он находился в районе линии фронта в Донбассе, после чего начал полет вдоль Черноморского побережья Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские самолеты-шпионы, в том числе и беспилотные в последние месяцы регулярно совершают облет российских границ. Такие самолеты постоянно фиксируются у южных рубежей России, а также у границ на Северо-Западе.

Также американские самолеты-шпионы регулярно появляются в небе недалеко от российских баз в Сирийской Арабской Республике.

Российская сторона не раз призывала США отказаться от этих провокационных полетов, однако Пентагон всегда отвечал отказом.

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Российско-американские отношения
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