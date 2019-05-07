На Урале стрелявшего из автомата депутата Госдумы допросит следователь

Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») подвергнется допросу после устроенной им стрельбы из автомата в свердловском Камышлове. Об этом парламентарий написал в Facebook.

По словам Ионина, следователь Лежнев «ждёт его» 8 мая в 16:00 в здании Следственного комитета. Депутат пообещал, что не будет уклоняться от допроса, невзирая на депутатскую неприкосновенность.

Парламентарий также жёстко отреагировал на опубликованное видео, где он после стрельбы из автомата заявляет полицейским, что те не могут блокировать машину депутата, а также угрожает сотрудникам МВД генпрокуратурой. По мнению Ионина, публикация видеоролика через некоторое время после инцидента — неспроста.

«Вам юридически разобраться надо или репутационно нагадить?» — возмутился депутат.

В пресс-службе Следственного комитета отказались давать любые комментарии, связанные с Иониным.

Напомним, 4 мая в интернете было опубликовано видео, где человек, похожий на депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина, стреляет из автомата в жилом дворе Камышлова. Местные СМИ сообщили, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Однако ни в полиции, ни в СКР ситуацию не комментируют до окончания проверок.

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