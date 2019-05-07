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Путин проведет заседание Совета по национальным проектам

Политика

Вице-премьеры выступят с отчётами перед главой государства о выполнении нацпроектов в социальной и экономической сферах

Путин проведет заседание Совета по национальным проектам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 7 мая 2019, 16:22 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 8 мая проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Традиционно в заседании и обсуждении актуальных проблем примут участие члены правительства, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседание также приглашены губернаторы, возглавляющие профильные рабочие группы Государственного совета.

С докладами о результатах выполнения национальных проектов в социальной и экономической сферах выступят вице-премьеры Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов.

Напомним, национальные проекты реализуются в России в соответствии с указом Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Паспорта проектов утверждены Советом при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Национальные проекты
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