Новые факты в деле о «грязной» нефти и новые угрозы Киева: Радио REGNUM

Москва, , 17:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1444.

Читайте ранее в этом сюжете: Как Сталина «превратили» в Гитлера и кто намерен убить Байкал: Радио REGNUM