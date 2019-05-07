Новые факты в деле о «грязной» нефти и новые угрозы Киева: Радио REGNUM

Москва, 7 мая 2019, 17:00 — REGNUM
- Киев готовит «ответ» на выдачу паспортов РФ в Донбассе;
- Торговые консультации США и КНР продолжатся;
- Дело о загрязнении нефти в «Дружбе» обернулось задержаниями;
- В Германии усомнились в планах США по Ирану;
- Ограничения на ввоз белорусского молока в Россию смягчены.
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