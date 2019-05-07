«Достиг пика»: долго ли ждать обвала рейтинга Зеленского?

Москва, , 16:06 — REGNUM В настоящее время новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский достиг пика своей популярности и в скором времени может начать терять лояльность своего электората. Об этом заявил официальный представитель ЛНР в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Почти 28% — это пик, который смог достичь слуга народа. В данный момент он будет только терять, терять и терять. Его разномастные заявления не работают на формирование его электората», — заявил Мирошник.

По его словам, уже проявившаяся непоследовательность новоизбранного президента, выразившаяся в том числе в поддержке прежнего курса в отношении ЛНР и ДНР, не оставляет больших надежд у населения, и разочарование будет лишь нарастать.

Достаточно вспомнить, что в феврале 2019 года Зеленский обещал в случае своей победы отправить нынешнего главу страны Петра Порошенко в тюрьму. Теперь же он придерживается куда более сдержанной риторики.

«Нация должна от него услышать, что Порошенко и его команда будут сидеть. За использование армии в нарушение конституции, будут сидеть за коррупцию и будут сидеть всей командой», — отметил Мирошник.

В то же время он отметил, что даже при благополучном стечении обстоятельств и искреннем намерении украинского лидера добиться мира на Донбассе, потребуется системная политика в этом направлении последующих президентов.

«Даже если завтра будет дан зелёный свет со всех сторон — это минимум лет 10. Там есть кровь, там есть жесточайшие барьеры, риторика, которая разделила людей на десятилетия вперёд. Когда наступит прощение, восстановление экономических связей? Людей сегодня развели настолько сильно, что нужны годы и годы, когда люди смогут спокойно смотреть друг друг в глаза и говорить на одном языке», — указал Мирошник.