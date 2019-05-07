Министр инфраструктуры Украины намерен предложить Tesla построить завод

Киев, , 16:03 — REGNUM Министерство инфраструктуры Украины надеется в скором времени начать переговоры с американской компанией Tesla по поводу открытия производства электромобилей компании на территории Украины, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян 7 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению министра, переговоры с Tesla можно будет начать после принятия Верховной радой законов №8159 и №8160.

«Эти законы дают инвестору лучшие условия в мире, а Украине — шанс создать с нуля высокотехнологичную экспортоориентированную новую отрасль экономики», — отметил Омелян.

Напомним, ранее Владимир Омелян «прославился» своим желанием построить на Украине одну из первых линий пока несуществующего транспорта Hyperloop.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине купили более 5 тыс. электромобилей — вдвое больше, чем в 2017 году.

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