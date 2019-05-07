Вторник, 7 Мая 2019 года
16:57:44 МСК

Министр инфраструктуры Украины намерен предложить Tesla построить завод

Политика

Не Гиперлупом единым

Киев, 7 мая 2019, 16:03 — REGNUM  Министерство инфраструктуры Украины надеется в скором времени начать переговоры с американской компанией Tesla по поводу открытия производства электромобилей компании на территории Украины, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян 7 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению министра, переговоры с Tesla можно будет начать после принятия Верховной радой законов №8159 и №8160.

«Эти законы дают инвестору лучшие условия в мире, а Украине — шанс создать с нуля высокотехнологичную экспортоориентированную новую отрасль экономики», — отметил Омелян.

Напомним, ранее Владимир Омелян «прославился» своим желанием построить на Украине одну из первых линий пока несуществующего транспорта Hyperloop.

Читайте также: Hyperloop на Украине будет сосуществовать с плацкартом — министр Омелян

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на Украине купили более 5 тыс. электромобилей — вдвое больше, чем в 2017 году.

Читайте также: Продажи электромобилей на Украине в 2018 г. увеличились в два раза

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электромобили
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить