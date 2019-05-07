Глава МИД Индонезии: «Хотим учитывать роль женщин как агентов мира»

Нью-Йорк, США, , 15:58 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди на фотовыставке под названием «Инвестирование в мир» заявила, что Индонезия продолжает поощрять роль женщин в усилиях по сохранению мира во всем мире, сообщает Antaranews.

«Индонезия по-прежнему хочет учитывать роль женщин как агентов мира», — заявила Ретно Марсуди в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По её словам, правительство Индонезии продолжит поощрять увеличение количества женщин-миротворцев в ООН.

Кроме того, для повышения роли женщин в усилиях по укреплению мира во всем мире правительство Индонезии инициировало региональный тренинг женщин-дипломатов по вопросам мира и безопасности для женщин-дипломатов в регионе Юго-Восточной Азии.

По данным МИД Индонезии, по состоянию на 31 марта 2019 года Индонезия направила в миротворческие силы ООН 3 080 человек, включая 106 женщин.

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