Зюганов назвал омерзительными обвинения Сталина в блокаде Ленинграда

Москва, , 15:42 — REGNUM Заявления подобные высказываниям писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним «пособников» Гитлера и виновником блокады Ленинграда, сделанные в преддверии Дня Великой Победы, можно расценивать только как «откровенную провокацию». Такую оценку словам Чижовой дал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Читайте также: Сталину вменили в вину ужасы блокады Ленинграда

Клинцевич: Статья Чижовой о Сталине отношения к правде не имеет

«Такого рода высказывания не просто кощунственные, они циничные и омерзительные с любой точки зрения», — приводит РИА новости слова политика.

Также в сюжете: Сталин — соучастник блокады? Лжец и дурак реабилитирует Гитлера

Ненависть к Сталину застит глаза: об организации блокады Ленинграда

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова разместила статью в одной из ведущих швейцарских газет Neue Zurcher Zeitung, в которой утверждает, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады в годы Великой Отечественной войны. Автор публикации считает, что Сталин ненавидел Ленинград из-за «самосознания» его жителей и их «способности к независимому мышлению». Всё это, по мнению писательницы, нужно было «вырвать с корнем», уничтожить раз и навсегда, чтобы укрепить «богоподобную власть» Сталина.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров назвал автора таких заявлений о Сталине лжецом и дураком, целью которого является снятие с Гитлера полноты ответственности.

«Обвинения советских властей в соучастии Гитлеру — старая и гнусная ложь, но от этого она не становится правдой», — отметил Модест Колеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Сталин и его ученики