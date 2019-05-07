Скопье, Северная Македония, , 15:39 — REGNUM

Избранный президент Македонии Стево Пендаровски заявил, что его первыми шагами на посту главы государства станет подписание принятых парламентом законопроектов, которые были отклонены уходящим президентом Георгием Ивановым.

Пендаровски также вновь заявил о намерении стать «президентом для всех» и выступить посредником между властью и оппозицией. Ранее политик уже пообещал, что кабинет нового главы республики будет отображать «мультикультурный характер» македонского общества и на посты в нём будут назначены представители всех этнических общин.

Как ожидается, изменения в ближайшее время произойдут и в правительстве Македонии. Премьер-министр Зоран Заев пообещал провести кадровые перестановки, чтобы устранить имеющиеся, по его мнению, слабости в исполнительной власти.

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Напомним, уходящий президент Македонии Георгий Иванов, полномочия которого истекают 12 мая, не поддержал соглашение с Грецией о смене названия страны, а впоследствии отказался подписывать и принимаемые парламентом законы, в которых страна фигурирует под новым наименованием. Свою позицию он объяснил тем, что «давал торжественную клятву соблюдать конституцию и защищать национальные интересы Республики Македония».

В числе документов, заблокированных Ивановым, оказались, в частности, закон о государственном займе у Международного банка реконструкции и развития, а также межправительственное соглашение с Румынией о сотрудничестве в области образования, науки, культуры и СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, во втором туре президентски выборов, который прошёл в Македонии 5 мая, победу одержал кандидат от правящего Социал-демократического союза, национальный координатор по вступлению Македонии в НАТО Стево Пендаровски, набравший 51,66% голосов в свою поддержку. Кандидат от оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Гордана Сильяновская-Давкова набрала 44.73%.