Качество и сроки: Травников проверил ход строительства школ в Новосибирске

Новосибирск, , 15:35 — REGNUM В Новосибирской области в рамках национального проекта «Образование» в ближайшие шесть лет будут построены почти 50 школ. В рамках ещё одного нацпроекта — «Демография» — появятся более 40 детских садов. Губернатор региона Андрей Травников сегодня, 7 мая, провёл выездное совещание, посвящённое строительству объектов образования, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

Региональные власти отмечают, темпы строительства социальных объектов в регионе сегодня — самые высокие за последние годы. На первый план выходит не только высокое качество проводимых работ, но и жесткое соблюдение их графика.

Во время выездного совещания глава области Андрей Травников посетил несколько учреждений образований, строящихся в новых, быстрорастущих микрорайонах Новосибирска. Среди них есть и те, работы на которых идут с опережением графика. В их числе школа по улице Виктора Шевелева в Кировском районе (ЖК «Матрешкин двор»), рассчитанная на 1100 мест. Она может быть сдана раньше запланированного срока, уже в текущем году. В этом же микрорайоне в текущем году будет введён в эксплуатацию детский сад на 220 мест.

Школа на улице Титова (микрорайон «Чистая Слобода»), рассчитанная на обучение 1100 детей, должна принять учеников уже в новом учебном году 2019−2020 — такую задачу поставил губернатор. Соблюдение графика находится на жёстком контроле региональных властей.

Как отметил Андрей Травников, в целом реализация программы по строительству объектов образования в Новосибирской области идёт высокими темпами.

«Если за предыдущие три года — 2015−2018 годы — мы построили и реконструировали 11 школ общей вместимостью почти шесть тысяч человек, то в ближайшие три года — с 2019 по 2021 — на территории области предстоит построить и отремонтировать 17 школ вместимостью почти 14 тысяч ребятишек», — рассказал глава области.

А до 2024 года в регионе должны появиться 48 объектов, что позволит решить задачу по ликвидации второй смены в школах.

В рамках нацпроекта «Демография» за три года планируется построить 44 детских сада. Возможность строительства школ и детских садов предусмотрена не только национальными проектами, но и федеральной программой «Жилище», региональными программами.

Как отметил Андрей травников, с одной стороны это серьёзная загрузка строительного комплекса и возможность развития компетенций, производственного и финансового потенциала наших новосибирских строительных компаний, а с другой — серьёзные требования к заказчикам, к проектировщикам, к самим строителям.

Отметим, что в рамках национального проекта «Образование» Новосибирская область включилась во все десять федеральных (региональных) проекта. В период с 2019 по 2024 год планируется построить 48 школ проектной мощностью 27, 812 тысяч мест, в том числе в период с 2019 по 2021 год должны быть введены в эксплуатацию 17 школ на 13,847 тысяч мест; с 2022 по 2024 годы — ещё 31 школа проектной мощностью 13,965 тысяч мест.

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорта проектов утверждены Советом при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.