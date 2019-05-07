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Национальные телеканалы стран Тюркского совета усилят сотрудничество

Политика

7 мая в Баку прошла вторая встреча министров и высших уполномоченных лиц в сфере информации Совета содружества тюркоязычных стран

Баку, 7 мая 2019, 15:34 — REGNUM  Меморандум о сотрудничестве между национальными телеканалами подписали члены Тюркского совета в Баку, сообщает 7 мая агентство «Казинформ».

7 мая в Баку прошла вторая встреча министров и высших уполномоченных лиц в сфере информации Совета содружества тюркоязычных стран. Заместитель министра информации и общественного развития Казахстана Марат Азильханов заявил, что Нур-Султан намерен и дальше развивать сотрудничество по всем ключевым направлениям в рамках Совета.

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества информационных агентств и телевизионных каналов тюркоязычных стран, в том числе в сфере проката фильмов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта председатель правительства Казахстана Аскар Мамин встретился с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым. Премьер-министр призвал активизировать работу по формированию экономической повестки сотрудничества.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане призвали активизировать сотрудничество с тюркскими странами

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