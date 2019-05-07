В новом составе власти ЕС будет меньше итальянцев — СМИ

Рим, , 15:23 — REGNUM После перевыборов Европарламента и переназначения Еврокомиссии в новом составе власти ЕС будет меньше граждан Италии, передает во вторник, 7 мая, Adnkronos со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника.

Сейчас Италия представлена в руководстве ЕС сразу тремя гражданами: Марио Драги возглавляет Центробанк, Федерика Могерини — представитель по международным вопросам, Антонио Таяни — спикер Европарламента.

В соответствие с принципами ротации в следующий раз, по всей видимости, Италия будет столь же широко представлена в руководстве ЕС очень нескоро, отметил источник издания.