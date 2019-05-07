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В новом составе власти ЕС будет меньше итальянцев — СМИ

Политика

Сейчас Италия представлена сразу тремя высокопоставленными чиновниками

Рим, 7 мая 2019, 15:23 — REGNUM  После перевыборов Европарламента и переназначения Еврокомиссии в новом составе власти ЕС будет меньше граждан Италии, передает во вторник, 7 мая, Adnkronos со ссылкой на высокопоставленного еврочиновника.

Сейчас Италия представлена в руководстве ЕС сразу тремя гражданами: Марио Драги возглавляет Центробанк, Федерика Могерини — представитель по международным вопросам, Антонио Таяни — спикер Европарламента.

В соответствие с принципами ротации в следующий раз, по всей видимости, Италия будет столь же широко представлена в руководстве ЕС очень нескоро, отметил источник издания.

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Политическая жизнь Италии
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