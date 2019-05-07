«Потребуется несколько роспусков Рады»: Как будет меняться элита Украины?

Москва, , 15:20 — REGNUM Для качественного обновления политической элиты на Украине потребуется глубокая политическая реформа и неоднократные перевыборы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я считаю, что, конечно, за раз тех людей, которые всей своей политической деятельностью продемонстрировали нелюбовь к Украине и фактически занимались уничтожением этой страны… за один раз, конечно, почистить этих людей не удастся. Будут роспуски следующего парламента, потому что найти консенсус в такой конфигурации и при таком противостоянии политических сил и регионов будет достаточно сложно. Но другого пути всё равно нет», — заявил Килинкаров.

«Придётся пройти несколько этапов очищения, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию и научиться голосовать за определённого кандидата, а не против кого бы то ни было», — подчеркнул он.

По его мнению, для этого потребуется поменять систему выборов, уверен Килинкаров.

«Эта мажоритарно-пропорциональная система фактически позволяет реинкарнироваться тем проходимцам, жуликам и ворам, которые накопили огромные капиталы и фактически скупают места», — указал он.

«Нужно развивать институты политических партий, а для этого ответственность за людей, которые действуют в парламенте, должна лежать исключительно на политической партии и быть личной ответственностью лидера, который эту партию представляет. От этой схемы нам отходить нельзя, в противном случае это болото мы преодолеть не сможем», — подчеркнул Килинкаров.