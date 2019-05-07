Песков назвал причину недоверия граждан России декларациям чиновников

Москва, , 15:20 — REGNUM Система контроля достоверности деклараций чиновников работает успешно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Работает целая система подразделений в разных организациях, есть соответствующее управление и в администрации президента, которое вместе со специальными службами, с фискальными службами занимается проверкой достоверности тех данных, которые декларируют государственные чиновники», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что эта система позволяет выявить как намеренные, так и случайные и незначительные ошибки в декларациях.

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Что касается недоверия граждан РФ декларациям о доходах госслужащих (согласно опросу «Левада-Центра», таковых насчитывается 88%), то, считает Песков, причина этого кроется в низкой информированности населения о работе системы проверки деклараций.

«Я не исключаю, что эти 88% не полностью осведомлены о системе проверок этих деклараций, которые подают уже далеко не первый год госслужащие», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, согласно опросу «Левада-Центра», 40% граждан РФ полагают, что представители высших эшелонов власти декларируют меньшую часть своих доходов, а по мнению 37% — «ничтожно малую часть».

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