Песков прокомментировал слова советника Путина о «переселенцах» в Донбасс

Москва, , 15:14 — REGNUM Президент России Владимир Путин не имеет отношения к позиции его советника Сергея Глазьева о «переселенцах» в Донбасс, заявил 7 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин не имеет отношения к этой позиции. Это исключительно личное мнение, может быть, некорректное высказывание советника Глазьева», — заявил Песков, добавив, что это «ни в коем случае не обсуждается в администрации президента».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал заметку Глазьева в газете «Завтра», в которой он высказал мнение, что ставка американских властей на новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского может быть связана с креном администрации главы Белого дома в сторону крайне правых сил в Израиле.

Глазьев считает, что перед новыми властями Украины могут быть постановлены в том числе задачи по «переезду на зачищенные от русского населения Донбасса» жителей Израиля.

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