Стрессовое расстройство не позволяет Украине выбраться из воронки отчаяния

Киев, , 04:28 — REGNUM Состояние общественного сознания украинских граждан, пребывающее в столь плачевном состоянии, можно понять, взглянув на постигшие Украину в постсоветский период перипетии. Почему украинские граждане столь слепо ведутся на очередные обещания элиты, которая уничтожает страну, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Украина, на момент развала СССР способная дать фору многим европейским странам, начала терять промышленный потенциал невообразимыми темпами, причем почти сразу после обретения «долгожданной независимости». Граждане Украины бросились на заработки в другие страны, а в своей стране не могли найти ни работы, ни перспективы. Масштабы стресса, пережитого украинцами на протяжении десятилетий, подтверждаются самыми высокими темпами наркотизации и распространения СПИДа.

Причем с каждым новым майданом, на который толкали людей безответственные политики, становилось только хуже. Последний же майдан побил все антирекорды предыдущих. Так что голосование за кандидата Владимира Зеленского можно понять как выражение надежды изменить хоть что-нибудь в сложившейся непрерывной череде неудач. Вот только средство для этого выбрано гражданами Украины снова негодное.

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