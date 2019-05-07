Четверо соратников Берлускони арестованы за связи с мафией

Милан, Италия, , 14:57 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии арестовали в Милане и Варезе 43 человека по обвинению в коррупции и связях с мафией, передает Italia Oggi во вторник, 7 мая.

В числе арестованных — целый ряд чиновников и депутатов этих регионов Италии, и среди них — сразу четверо высокопоставленных представителей партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», в том числе кандидаты от партии на выборах в Европарламент.

По данным правоохранителей, арестованные чиновники, депутаты и бизнесмены создали мафиозную сеть по обмену услугами за коррупционное вознаграждение.