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Четверо соратников Берлускони арестованы за связи с мафией

Политика

Некоторые из них собирались баллотироваться в Европарламент

Милан, Италия, 7 мая 2019, 14:57 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов Италии арестовали в Милане и Варезе 43 человека по обвинению в коррупции и связях с мафией, передает Italia Oggi во вторник, 7 мая.

В числе арестованных — целый ряд чиновников и депутатов этих регионов Италии, и среди них — сразу четверо высокопоставленных представителей партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», в том числе кандидаты от партии на выборах в Европарламент.

По данным правоохранителей, арестованные чиновники, депутаты и бизнесмены создали мафиозную сеть по обмену услугами за коррупционное вознаграждение.

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Политическая жизнь Италии
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