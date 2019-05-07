МИД Франции соболезнует семьям погибших в аэропорту «Шереметьево»

Париж, , 15:00 — REGNUM В министерстве иностранных дел Франции выразили соболезнования в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево», сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

В МИД Франции заявили, что с большой грустью узнали о гибели около 40 человек из-за возгорания пассажирского самолета в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая.

«Франция выражает свои соболезнования семьям и родственникам погибших и желает скорейшего выздоровления раненым. Франция заверяет власти и жителей России в солидарности в этот болезненный момент», — говорится в заявлении министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2019 года пассажирский лайнер SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту «Шереметьево» и загорелся. В результате трагедии 41 человек погиб.

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