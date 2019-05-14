О роли самой-самой чистой случайности в успехе «Мираторга»

Москва, , 05:03 — REGNUM Совпадение девичьей фамилии жены российского премьер-министра Светланы Медведевой и руководителей холдинга «Мираторг» Виктора и Александра Линников оказалось именно совпадением. О том, почему же, несмотря на это, «Мираторг» становится все более похожим на монополиста в российском агропроме, рассуждает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Опровержение о наличии родственных связей среди однофамильцев Линников пришло от пресс-службы правительства РФ. Правительство РФ в лице Министерства сельского хозяйства, также служит источником дотаций, выделяемых для поддержки сельхоз предприятий. Из этих дотаций, размер которых составляет около 10 млрд рублей, по оценке экспертов, получает 90% именно «Мираторг». Но раз рассуждения о «клане Линников» не имеют под собой оснований, остается объяснять этот факт только исключительным талантом и везением.

Впрочем, даже достигнув успеха, предпринимателю не стоит зазнаваться и начинать диктовать свою волю окружающим, как это имело место в случае с руководителем «Мираторга» Виктором Линником. Совет из его уст запретить частным лицам ввоз из-за рубежа продовольствия для личного пользования выглядит некоторым перебором. Особенно на фоне разгоревшейся по этому поводу дискуссии о патриотизме и оффшорных счетах.

Читайте статью Галины Смирновой «Голодают? Пусть едят пирожные, хамон и пармезан. «Мираторг» и балаболы».