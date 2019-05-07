Москва, , 14:36 — REGNUM Депутаты Верховной рады хотели воспользоваться формальным предлогом для перенесения даты инаугурации, поскольку опасаются роспуска парламента. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Если привязываться к знаковым событиям на Украине, связанными с определёнными датами и трагическими событиями, то вообще инаугурация провести невозможно. Это нереально, потому что каждый день у нас то праздник, то горе, то беда», — заявил Килинкаров.

«На самом деле всё банально просто: есть обанкротившаяся власть в лице депутатов Верховной рады, которая панически боится роспуска парламента», — подчеркнул он.

По его мнению, из заинтересованных в проведении досрочных выборов парламентских сил можно выделить «Оппозиционную платформу — За жизнь», которая готова к выборам, и отчасти блок Петра Порошенко, где могли бы «оседлать» текущую электоральную волну, но где также не доверяют друг другу и, видимо, ожидают от своего лидера, что тот при первой же возможности «побежит договариваться со слугой народа».

«Нынешний состав Верховной рады в основной своей массе — 60−70% людей, — это абсолютно случайные люди в политике. Они попали туда на волне майдане. Люди, которые в первый раз попали в парламент и больше не попадут туда никогда», — добавил Килинкаров.

Отметим, что ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести инаугурацию 19 мая. Ряд наблюдателей расценили этот шаг как сигнал о том, что новоизбранный президент хочет провести досрочные выборы в Верховную раду. Многие парламентарии также посчитали, что 19 мая неподходящая для торжеств дата, поскольку в этот день на Украине вспоминают жертв политических репрессий. Тем не менее, Зеленскому удалось отстоять своё предложение.