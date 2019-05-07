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В Кремле рассказали о «насыщенном» графике Путина на майские праздники

Политика

В России официально выходными днями объявлены с 9 по 12 мая

В Кремле рассказали о «насыщенном» графике Путина на майские праздники
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 7 мая 2019, 14:34 — REGNUM  Отдыхать, как большей части жителей России на предстоящие майские праздники, президенту страны не придётся. Часть официальных выходных дней глава государства пройдёт в рабочем режиме. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у президента будет очень насыщенная неделя.

«Даже пересыщенная […] — и по географии растянутая, и по содержанию», — сказал официальный представитель Кремля.

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Так, 8 мая у президента будет традиционно рабочим днём, а 9 мая — день церемониально-рабочий, сказал Песков, уточнив, что в День Победы запланированы и рабочие мероприятия.

10 мая глава государства может принять участие в некоторых спортивных мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, первая рабочая неделя мая в России будет трёхдневной. При этом 8 мая рабочий день сократится на час. Отдыхать жители страны будут с 9 по 12 мая включительно.

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