Переговоры глав МИД Франции и Кипра пройдут в Париже

Париж, , 14:37 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим коллегой с Кипра Никосом Христодулидисом в Париже 7 мая, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Главы МИД Франции и Кипра обсудят важность двусторонних отношений, ситуацию в Восточном Средиземноморье и развитие связей в области обороны и энергетики.

Стороны также затронут кипрский вопрос и основные международные проблемы, в частности, ситуацию в Сирии и миграционный кризис.

Ожидается, что Никос Христодулидис встретится с госсекретарем по европейским делам при МИД Франции Амели де Монтшалин, чтобы обсудить основные европейские вопросы, в том числе выход Великобритании из Европейского союза (ЕС).

На сайте МИДа Франции также выразили поддержку правительству Кипра в вопросе Восточного Средиземноморья.

«Франция заявляет о своей неизменной приверженности уважению международного морского права и суверенитет Кипра. Мы настоятельно призываем турецкие власти избегать провокационных действий, явно противоречащих международному праву, которые могут лишь усилить напряженность в регионе, который нуждается в стабильности», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Турции объявили о планах по проведению морских буровых работ в районе, который Кипр считает своей исключительной экономической зоной.

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