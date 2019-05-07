Генпрокурор Украины обвинил Зеленского в «информационных атаках»

Киев, , 14:27 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил новоизбранного президента Владимира Зеленского и его команду в якобы применении против него «информационных атак». Соответствующее заявление Луценко сделал 7 мая в Киеве во время подхода к прессе.

«Никаких консультаций и переговоров с командой новоизбранного президента Зеленского я не виду, поскольку не вижу в этом необходимости. Я открыт и готов к сотрудничеству с новоизбранным президентом. Готов в любой момент общаться с ним на те темы, которые его интересуют. В частности, я хотел бы обратить внимание и новоизбранного президента, и его команду на недопустимости использования информационных атак на генерального прокурора исключительно для того, чтобы защитить отдельных членов команды Зеленского», — сказал Луценко.

По его словам, команда Зеленского якобы защищает экс-министра финансов Александра Данилюка от криминального производства.

«В данном случае я говорю о Данилюке, криминальное производство в отношении которого связано с нечестным заполнением декларации. Я его зарегистрировал и направил на основе подследственности в Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Через несколько дней после этого господин Данилюк заявил о необходимости немедленно отправить в отставку генерального прокурора», — рассказал Луценко.

Кроме того, Луценко считает, что у новоизбранного президента нет оснований для смены генпрокурора.

«Очень давно еще мой отец учил меня, что любые должности временные. Я всегда готов к отставке, в любой день. Я с уважением отношусь к парламенту, в котором много работал и депутатом, и на других должностях. Совсем не исключаю возможности выражения мне недоверия, которое влечет за собой отставку. Насколько я знаю, такая процедура инициирована одним из депутатов… Сейчас нет ни юридических, ни моральных оснований идти в отставку», — полагает Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении. Соответствующее представление в КСУ подали депутаты от парламентской коалиции президента Порошенко. При вынесении решения суд исходил из логики, что эта статья обязывает лицо доказывать то, что его состояние нажито законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица — это функция государства.

Ранее, подозрения по этой статье сообщили экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя службы безопасности Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, министру финансов Александру Данилюку и другим высокопоставленным чиновникам.

Напомним, в марте НАБУ и САП были вынуждены закрыть уголовные производства по факту возможного незаконного обогащения в отношении высокопоставленных украинских чиновников, в том числе и в отношении Данилюка. С апреля 2018 года в отношении Данилюка расследовалось дело по части 3 статьи 368−2 Уголовного кодекса и было закрыто во исполнение решения Конституционного суда, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение. В рамках дела исследовались обстоятельства приобретения Данилюком квартиры в Лондоне за 1 млн долл.