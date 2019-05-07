Генпрокурор заявил, что не может заставить Порошенко подписать протокол

Киев, , 14:21 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не имеет полномочий просить президента Петра Порошенко поставить подпись под протоколом допроса. Соответствующее заявление Луценко сделал 7 мая в Киеве во время подхода к прессе.

«Генеральный прокурор — это точно не та личность, которая может организовать подпись свидетелей, даже президента. Я точно знаю, что два следователя находились в администрации президента приблизительно год назад и допрашивали президента. Почему они не взяли его подпись, пусть Горбатюк спросит у своих подчиненных», — советует Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая глава Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ранее Порошенко регулярно напоминали о необходимости явиться в ГПУ для дачи дополнительных показаний и подписать протокол допроса через генерального прокурора Луценко и пресс-секретаря Святослава Цеголко. Напомним, в 2016 году президент Украины Петр Порошенко отказался подписать протокол своего допроса в Генеральной прокуратуре по делу о расстреле граждан на Майдане в Киеве в 2014 году.