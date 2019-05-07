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В Кремле не исключили встречу Путина и Помпео в Сочи

Политика

На 14 мая запланированы переговоры госсекретаря США с главой МИД РФ

Москва, 7 мая 2019, 14:16 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин может принять госсекретаря США Майка Помпео в середине мая в Сочи. Такую возможность допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Как напомнил, что у Помпео на 14 мая в Сочи запланированы переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Пескова, «это главное».

«А уже по итогам этих переговоров глав дипломатических ведомств мы не исключаем, что Помпео будет принят президентом России», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Сочи Краснодарского края состоится следующая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Такая договорённость была достигнута сторонами в ходе недавних переговоров в Финляндии.

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Российско-американские отношения
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