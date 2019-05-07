Генпрокуратура Украины оштрафует Порошено за неявку на допрос

Киев, , 14:14 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины подаст в суд на Петра Поорошенко после того, как он лишится президентского иммунитета. Об этом 7 мая заявил на брифинге в Киеве глава Управления специальных расследований генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

По его слова, ГПУ оштрафует Порошенко за отказ явиться к следователю для дачи дополнительных показаний и подписания протокола допроса в деле о расстреле Майдана в 2014 году.

«Если будет повторная неявка, будем обращаться в суд, чтобы наложить штраф. Но пока есть статус президента, это не позволяет применять любой привод», — сказал Горбатюк.

При этом он обвинил президента Порошенко в том, что он поставил себя выше закона.

«Два дня назад президент заявил, что он пять лет отстаивал верховенство права на своей должности. Одним из признаков верховенства права является то, что ни один человек не может быть выше закона. Закон УПК обязывает каждого свидетеля по вызову следователя появиться. На сегодняшний день президент не появился. К сожалению, поставил себя выше закона и показал, как он в действительности относится к верховенству права в государстве Украина», — добавил Горбатюк.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 мая, президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Генеральную прокуратуру для подписания протокола его первых показаний в деле о расстреле людей на Майдане.

«Вызывался он для того, чтобы следователи задали дополнительные вопросы, которые касаются событий 18, 19 февраля, 1 декабря. С момента первого допроса, который произошел в ноябре 2016 года, Петр Алексеевич давал комментарии относительно майдановских событий, в которых содержались данные, которые он не предоставил во время первого допроса. Также в течении двух с половиной лет он не подписал протокол первого допроса. В связи с загруженностью президента он спешил, просил подписать на следующий день. Этот следующий день идет до сих пор, несмотря на десятки напоминаний», — рассказал Горбатюк.