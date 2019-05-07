Подготовка новой встречи Путина и Трампа пока не ведется, заявил Песков

Москва, , 14:11 — REGNUM В настоящее время подготовка новой встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, заявил 7 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До сих пор каких-то разговоров о следующей встрече (глав двух государств) не велось», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков отметил, что беседа президентов России и США, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны, длилась более часа. Как отметил представитель Кремля, разговор носил деловой и конструктивный характер.

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