Экс-главу спецслужб Киргизии досрочно выпустили из тюрьмы

Бишкек, , 14:11 — REGNUM Бишкекский городской суд принял решение освободить от дальнейшего отбывания 20-летнего тюремного срока бывшего председателя службы национальной безопасности Киргизии Мурата Суталинова, пишет «Кабар».

Адвокаты экс-главы киргизстанских спецслужб настояли на необходимости отпустить их подзащитного на свободу, поскольку у Суталинова диагностирован рак четвертой стадии, рецидив в области удаленной из-за онкологического поражения почки, метастазы в жизненно важных органах и ряд сопутствующих заболеваний.

Представители госслужбы исполнения наказаний также поддержали прошение защитников подсудимого о досрочном освобождении Мурата Суталинова по состоянию здоровья.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 24 июля 2014 года в Киргизии завершились слушания по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Суд признал экс-главу киргизских спецслужб Мурата Суталинова виновным в соучастии в убийстве и в организации покушения на убийство, после чего приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Напомним, 7 апреля 2010 года в столице Киргизии прошел митинг оппозиции, перешедший в «Апрельскую революцию» — вооруженная смена власти в стране, в ходе которой погибли около 80 человек и более 300 были ранены.