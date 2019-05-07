Вторник, 7 Мая 2019 года
15:31:00 МСК

Экс-главу спецслужб Киргизии досрочно выпустили из тюрьмы

Политика

У Суталинова выявлено неизлечимое онкологическое заболевание

Бишкек, 7 мая 2019, 14:11 — REGNUM  Бишкекский городской суд принял решение освободить от дальнейшего отбывания 20-летнего тюремного срока бывшего председателя службы национальной безопасности Киргизии Мурата Суталинова, пишет «Кабар».

Адвокаты экс-главы киргизстанских спецслужб настояли на необходимости отпустить их подзащитного на свободу, поскольку у Суталинова диагностирован рак четвертой стадии, рецидив в области удаленной из-за онкологического поражения почки, метастазы в жизненно важных органах и ряд сопутствующих заболеваний.

Представители госслужбы исполнения наказаний также поддержали прошение защитников подсудимого о досрочном освобождении Мурата Суталинова по состоянию здоровья.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 24 июля 2014 года в Киргизии завершились слушания по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Суд признал экс-главу киргизских спецслужб Мурата Суталинова виновным в соучастии в убийстве и в организации покушения на убийство, после чего приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Напомним, 7 апреля 2010 года в столице Киргизии прошел митинг оппозиции, перешедший в «Апрельскую революцию» — вооруженная смена власти в стране, в ходе которой погибли около 80 человек и более 300 были ранены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Киргизии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить