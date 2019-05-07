Суд Мадрида разрешил Пучдемону баллотироваться на выборах в Европарламент

Мадрид, , 14:19 — REGNUM 6 мая три административных суда Мадрида позволили бывшему председателю женералитета Каталонии Карлесу Пучдемону участвовать в выборах в Европейский парламент в качестве кандидата в депутаты от коалиции Lliures per Europa. Об этом пишет газета El Pais.

Разрешение распространяется также на двух других бывших членов каталонского правительства — Тони Комина и Клару Понсати, в отношении которых в Испании действует ордер на арест.

Решение судов противоречит ранее озвученному запрету со стороны Центральной избирательной комиссии Испании. Комиссия запретила всем троим баллотироваться на том основании, что, покинув родину, за границей они не зарегистрировались как граждане Испании, проживающие в другой стране.

Напомним, Пучдемона и его соратников в Испании обвиняют в мятеже и растрате государственных средств, за что им грозят длительные сроки в тюрьме в случае возвращения. Они являются одними из главных деятелей движения за независимость Каталонии от Испании.

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