Серьёзная проблема для регионов РФ — немного ресурсов: мнение

Москва, , 14:05 — REGNUM Критерии эффективности губернаторов постоянно меняются. Меняется и их количество, и содержательная сторона. В новом (а точнее — относительно новом) наборе критериев выделяется «уровень доверия власти». По сути, он косвенно свидетельствует о том, что администрация президента России обеспокоена падением рейтинга власти на всех уровнях, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«При этом в условиях ухудшения социально-экономических параметров жизни российских граждан восстановление авторитета власти возможно путем нейтрализации протестных настроений и купирования социального недовольства. То есть речь идет в том числе и о политической функции губернаторов, которым вменяется нейтрализовать протест.

Именно поэтому я считаю, что значимость уровня протестной активности в том или ином регионе для губернаторов иметь большее значение, чем их позиции в различных рейтингах губернаторов.

Также важно понимать, как этот показатель («уровень доверия власти») будет рассчитываться. Чисто социологическими замерами этот уровень не измерить. Тут важна и статистика обращений в органы власти, и соцсети, и общественные настроения как таковые», — пояснил эксперт.

В российской сверхцентрализованной модели управления губернаторам оставляют не так много полномочий, но возлагают на них ответственность за происходящее в регионе. По сути, центр говорит «обеспечьте спокойствие в регионах», нужно купировать социальное недовольство и эффективно распределять ресурсы. Причем федеральный центр дает немного ресурсов, и это серьезная проблема для регионов.

«И здесь важно отметить возрастающую роль Госсовета. В него, как известно, входит ряд влиятельных губернаторов. Например, А. Дюмин (Тульская область), Д. Миронов (Ярославская область), Р. Минниханов (Татария) возглавляют рабочие группы и от них также зависит распределение федеральных средств в регионах. Это определенный шаг к децентрализации, который будет иметь определенное значение при трансформации модели управления страной», — высказал своё мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля президент Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности губернаторов и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Работа губернаторов будет оцениваться по 15 критериям.

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