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Лидеров ЕС призвали к созданию долгосрочной «климатической стратегии»

Политика

Мэры европейских городов объединили усилия

Париж, 7 мая 2019, 14:08 — REGNUM  Более 200 мэров европейских городов призвали Европейский союз (ЕС) сократить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году в открытом письме, опубликованном 7 мая, за два дня до европейского саммита в Румынии, сообщает Le Figaro.

Известно, что мэры Парижа, Милана, Лондона, Севилья, Стокгольма, Амстердама, Афин, Штутгарта, Осло и других европейских городов объединили усилия, чтобы «призвать» лидеров ЕС к созданию долгосрочной климатической стратегии, направленной на достижение нулевого уровня вредных выбросов в атмосферу к 2050 году.

ЕС обязуется к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с уровнями 1990 года.

«Европейские лидеры должны отложить свои разногласия, чтобы принять амбициозные и смелые решения, необходимые для климатических действий», — заявила мэр Парижа Анн Идальго, которая возглавляет альянс крупных городов по вопросам изменения климата.

Напомним, в марте страны-члены Европейского союза провели короткую дискуссию по климату на саммите в Брюсселе, приняв выводы, которые президент Франции Эммануэль Макрон назвал «крайне неадекватными».

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