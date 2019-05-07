Зеленский рискует разделить ответственность за войну на Донбассе — Олейник

Москва, , 13:57 — REGNUM Для будущего президента Украины Владимира Зеленского значительные риски несёт ситуация с расследованием обстоятельств смены власти в стране в 2014 году и последовавших событий — на главу государства будет оказано колоссальное давление, чтобы вновь затормозить процесс, однако это поставит его в один ряд с теми, кто несёт ответственность за гражданскую войну на Донбассе. Об этом заявил соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Теперь вопрос стоит так: если Зеленский попытается тормозить расследование, он возьмёт всю ответственность на себя», — заявил Олейник.

По его словам, на Украине сформировался общественный запрос на расследование совершённых политических преступлений за минувшие пять лет: выяснить обстоятельства государственного переворота, расстрела участников майдана, трагедии в Одессе, как началась война на Донбассе и так далее.

«Поверьте, (все материалы) уже давно есть. Когда был генеральным прокурором Виталий Ярема, произошёл уникальный случай: следствие собрало документы. Выяснилось, что там и Пашинский, и Парубий и все остальные причастные. Пришли к Порошенко просить дать ход. Как только об этом узнали депутаты Рады, назначают отчёт генпрокурора, происходит «договорняк». Прокурор отчитался в пятницу, а в понедельник уже пишет рапорт, поскольку он понимал, что если начнёт тормозить расследование по расстрелу Майдана, по Одессе, он также возьмёт ответственность и на себя», — подчеркнул он.