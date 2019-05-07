Киев, Украина, 7 мая 2019, 13:48 — REGNUM
Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство в отношении советника новоизбранного президента страны Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка по факту нечестного заполнения деклараций. Об этом 7 мая заявил глава надзорного ведомства Юрий Луценко, передает УНН.
«Я говорю об Александре Данилюке, уголовное производство в отношении которого, связанное с нечестным заполнением деклараций, я зарегистрировал», — заявил Луценко.
Кроме того, считает генпрокурор, члены команды Зеленского «использовали информационные атаки» на него.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завело криминальное производство в отношении Данилюка за сокрытие доходов в электронной декларации о доходах, в частности приобретении жилья в Лондоне.
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