Азербайджан и Белоруссия готовятся к проведению военных учений

Баку, , 13:39 — REGNUM Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация Белоруссии во главе с начальником Генештаба — первым замминистра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым провела в Баку переговоры о сотрудничестве с азербайджанскими коллегами и посетила воинскую часть. Об этом сегодня, 7 мая, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Глава Генштаба — первый заместитель министра обороны Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков в ходе состоявшихся 6 мая переговоров заверил белорусскую делегацию: официальный Баку «придаёт большое значение сотрудничеству с Белоруссией во всех сферах, в том числе в военной».

«Стороны положительно оценили принятие на вооружение Азербайджанской Армии военной продукции различного назначения, предусмотренной для всех видов и родов войск, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса Белоруссии», — проинформировало Минобороны Азербайджана.

Садыков рассказал Белоконеву о военно-политической обстановке в регионе, в частности — об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе, отметив: «Мы уверены, что Республика Беларусь будет и впредь поддерживать справедливую позицию Азербайджана в вопросе урегулирования этого конфликта».

Белоконев заверил Садыкова: официальный Минск поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Он также обсудил с азербайджанским коллегой вопросы двустороннего военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества, а также планы проведения совместных военных учений.

Напомним, Белоруссия не признаёт Нагорно-Карабахскую Республику и активно поставляет в Азербайджан наступательные вооружения. Среди них — созданные совместно с китайскими партнёрами ракетные системы «Полонез».

Также напомним, что Азербайджан не является членом ОДКБ — в этой организации Белоруссия состоит вместе с Арменией, поддерживающей непризнанную и почти четверть века обороняющуюся НКР. При этом в Минске формально прописана группа по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, эффективность которой ещё меньше, чем «минской площадки» Контактной группы по урегулированию военного конфликта в Донбассе.

Отметим, что Минобороны Белоруссии не информирует о ходе переговоров военной делегации в Баку. Также немаловажно, что официальный Минск возлагает большие надежды на замещение российской нефти поставками из Азербайджана — маршрут через Одесский порт отработан во время «нефтяной войны» с РФ в 2010—2011 годах, а также во время «газовой войны» 2016 года.