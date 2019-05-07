Москва, , 13:36 — REGNUM

В Совфеде намерены обсудить трагедию с Super Jet 100 в аэропорту Шереметьево, сообщил член Совфеда Вячеслав Тимченко.

«Еще при формировании работы комитета на первое полугодие 2019 года мы запланировали парламентские слушания по вопросам, связанным с авиаперевозками (состояние парка, оказание финансовой поддержки, безопасность полетов), этот вопрос (ЧП в Шереметьево) на них также будет обсуждаться», — написал Тимченко в Facebook.

По его словам, на слушания будут приглашены министр транспорта Евгений Дитрих и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 мая самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в Шереметьево. Из-за вспыхнувшего пожара погиб 41 человек. На борту находились 78 пассажиров и пять членов экипажа.