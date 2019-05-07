Колумбия не хочет превращения Венесуэлы в «еще одну Кубу»

Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Венесуэла не должна превратиться в «еще одну Кубу». С таким призывом выступила вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес на форуме Американского института предпринимательства в Вашингтоне 6 мая, пишет боливийская газета El Deber.

По словам вице-президента, она «ни за что не согласится с тем, чтобы преступный режим [Николаса] Мадуро сохранил власть в Венесуэле». Американский континент не должен позволить Венесуэле следовать по пути Кубы, в течение шести десятилетий находящейся под властью коммунистов. Рамирес подчеркнула, что власть Мадуро является неустойчивой, и необходимо приложить все усилия, чтобы ускорить ее свержение.

«Каким будет решение, я точно не знаю, но ясно, что мы не можем поддерживать эту ситуацию. Мы не можем допустить еще одной Кубы в Венесуэле», — сказала она.

Напомним, по мнению правительства Венесуэлы, в случае военной агрессии США вторжение в страну будет осуществлено с территории Колумбии и при поддержке ее властей. Как сообщало ИА REGNUM, по информации Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, в этом случае Вашингтон намерен использовать колумбийские войска.

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