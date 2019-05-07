В Польше собираются укреплять границы от мигрантов

Варшава, , 13:33 — REGNUM Министерство внутренних дел Польши внесло в парламент законопроект о внесении изменений в закон о предоставлении иностранцам защиты на территории Республики Польша. Законопроект будет рассматриваться по ускоренной процедуре за десять дней.

Согласно министерскому обоснованию, целью законопроекта является прекращение практики «вымогательства» иностранцами въезда на территорию Польши. В настоящее время сложилась ситуация, когда иностранцы, именующие себя беженцами, с нескольких, или нескольких десятков попыток убеждают власти пропустить их в страну, то есть, «берут измором».

Как указывает газета Rzeczpospolita, новый законопроект практически ничем не отличается от аналогичного предыдущего, который был отложен в 2017 году. Предыдущий законопроект столкнулся с жёсткой критикой в обществе. В первую очередь из-за содержащегося в нём положения об изоляции иностранцев, ищущих убежища, если они не имеют никаких документов, удостоверяющих личность.

Новый законопроект предусматривает введение пограничных процедур, ограничивающих иностранцам свободу передвижения. Также вводится список безопасных стран, из которых нет смысла бежать, и термин «третьи страны» для обозначения стран, не входящих в Европейское экономическое сообщество.

Как считает оппозиция, правящая партия «Право и Справедливость» запугивает всех мигрантами для того, чтобы отвлечь внимание перед выборами в Сейм Польши и Европарламент от более важных вопросов.