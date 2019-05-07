Названы темы переговоров глав МИД России и Ирана

Москва, , 13:31 — REGNUM Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф обсудят в Москве иранскую ядерную сделку, сирийское урегулирование и ситуацию в Венесуэле, говорится 7 мая в сообщении министерства иностранных дел РФ.

По данным российского внешнеполитического ведомства, Зариф прибудет в Москву с рабочим визитом 8 мая. Стороны также планируют обсудить текущее состояние многоплановых связей между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о том, что в ближайшее время посетит Россию и КНДР. При этом дипломат заявил, что страны-соседи являлись и являются приоритетом внешней политики Ирана.

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