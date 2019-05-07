В генеральной репетиции парада в Петербурге участвовало 116 единиц техники

Санкт-Петербург, , 13:29 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга сегодня, 7 мая, состоялась генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Как отмечает ИА REGNUM, в отличие от предыдущих тренировок, проходивших в вечернее время, генеральная репетиция прошла точно в те же часы и минуты, на которые назначен сам парад в День Победы.

«В репетиции приняли участие более 4,5 тыс. офицеров и солдат Западного военного округа, курсантов военных вузов, военнослужащих силовых ведомств, а также суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев», — сообщили в пресс-службе округа.

После прохождения пешей колонны на Дворцовую площадь выехал легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34−85, он открыл марш колонны бронированной техники, артиллерийского и ракетного вооружения ЗВО. Общая численность военной техники, подготовленной к параду, составила 116 единиц.

По главной площади Санкт-Петербурга прошли бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, артиллерийские установки различного калибра, реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитно-ракетные комплексы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и другие образцы российского оружия.

Руководил генеральной репетицией парада командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв.

Парад в честь Дня Победы состоится в Петербурге 9 мая, в 10:00 мск.

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