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Володин и Данко обсудят межпарламентское взаимодействие

Политика

Перед Днем Победы

Москва, 7 мая 2019, 13:24 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального совета Словакии Андрей Данко обсудят в Москве вопросы межпарламентского взаимодействия в ходе встречи 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Предполагается, что 9 мая Данко примет участие в качестве почетного гостя в Параде Победы на Красной площади.

Парад в Москве состоится в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Данко 15 ноября 2017 года выступил на пленарном заседании Госдумы, где отметил, что «Словакия всегда с уважением относилась к героизму российских и советских воинов и к павшим на нашей территории во время Второй мировой войны».

Читайте ранее в этом сюжете: Вячеслав Володин пригласил Андрея Данко на Парад Победы

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