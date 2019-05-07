Володин и Данко обсудят межпарламентское взаимодействие

Москва, , 13:24 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального совета Словакии Андрей Данко обсудят в Москве вопросы межпарламентского взаимодействия в ходе встречи 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Предполагается, что 9 мая Данко примет участие в качестве почетного гостя в Параде Победы на Красной площади.

Парад в Москве состоится в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Данко 15 ноября 2017 года выступил на пленарном заседании Госдумы, где отметил, что «Словакия всегда с уважением относилась к героизму российских и советских воинов и к павшим на нашей территории во время Второй мировой войны».

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