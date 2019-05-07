В Хорватии открылось почетное консульство Казахстана

Сплит, Хорватия, , 13:21 — REGNUM В хорватском городе Сплит состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Казахстана и офиса партнерства АО Kazakh Invest, сообщили 7 мая в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

В церемонии приняла участие глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Она выразила надежду, что открытие консульства будет способствовать дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, а также расширению сотрудничества в области туризма, образования, культуры и спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2019 года в рамках визита заместителя премьер-министра Хорватии Марии Пейчинович-Бурич в Казахстан состоялась церемония открытия посольства Хорватии в Нур-Султане.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане открылось посольство Хорватии