Допрос Порошенко и дело Парубия — это борьба за любовь Америки

Сергей Гуркин, , 13:30 — REGNUM

Как и ожидалось, после второго тура президентских выборов на Украине и поражения действующего президента у местных правоохранительных и антикоррупционных органов открылось второе дыхание, они внезапно осмелели и стали приглашать на допросы и возбуждать дела против высоких чиновников.

В понедельник, 6 мая, Петр Порошенко был вызван на второй допрос по делу о майдане — первый состоялся еще два с половиной года назад и ни к чему интересному не привел. Но на второй допрос Порошенко не явился.

Во вторник, 7 мая, стало известно о возбуждении антикоррупционным бюро дела против спикера парламента Андрея Парубия. Оно возбуждено по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, а также о нецелевом использовании должностным лицом бюджетных средств. Парубия обвиняют в слишком пятизвездочном отдыхе в Катаре во время деловой поездки.

Можно было бы удивиться, почему Порошенко вызывают на допрос по делу о майдане, а не, к примеру, по делу о выводе средств в оффшоры или по делу о закупке администрацией президента Порошенко продукции заводов бизнесмена Порошенко.

Также можно было бы поинтересоваться, что такого примечательного в пятизвездочном отдыхе Парубия в Катаре и почему это важнее, чем прямая причастность Парубия к организации убийств на майдане.

Ответ прост и состоит в том, что активность прокурорских, силовых, судебных, правоохранительных и антикоррупционных органов Украины в последние недели объясняются единственной их задачей: борьбой за любовь Америки.

Пришедшие к власти на Украине при Бараке Обаме, работавшие под руководством Порошенко товарищи пытаются убедить (в меньшей степени) коллективного Зеленского и (в основном) администрацию Дональда Трампа в том, что их нужно оставить на своих местах.

Самая показательная история связана с генеральным прокурором Юрием Луценко, про которого Джо Байден рассказывал, что тот назначен по его прямому приказу. Байден, правда, скрыл подтекст этого своего приказа в адрес Порошенко, а подтекст, по одной из версий, был в том, что тогдашний генпрокурор Виктор Шокин собирался расследовать деятельность компаний сына Байдена на Украине.

Теперь бывший генпрокурор сообщает все эти подробности украинскому изданию «Страна», а политические оппоненты Порошенко рассказывают, что Юрий Луценко докладывает Вашингтону о готовности сдать Байдена. Что, несомненно, может пригодиться Дональду Трампу перед выборами.

Схожая ситуация, с поправкой на масштаб и конкретные обстоятельства, и во всех остальных силовых, правоохранительных и прочих ведомствах.

Такое целеполагание не означает, что Порошенко и Парубия не посадят. Могут и посадить. Такое целеполагание означает, что их посадят не потому, что они преступники, а потому, что это будет выгодно хозяевам.

Когда правящий олигархический класс добровольно превращает собственную страну в колонию, когда он обменивает полноту внутренней власти на готовность быть послушными служками метрополии, то граждане бывшей страны и нынешней колонии уже не могут быть уверены в том, что не будет новых расстрелов и нового воровства или что за расстрелы и воровство будут хотя бы сажать.

Право всех граждан Украины на принятие суверенных решений было продано правящей группой олигархов и примкнувшего к ним «политического класса» еще пять лет назад.